Naprawdę uważacie że to jest tak ważna informacja że trzeba robić wokół tego szum medialny? Przecież wypadki przy pracy zdarzają się, chyba nikt nie zginął? Wy się lepiej uchodźcami zajmijcie bo to jest problem który będzie dotyczył was wszystkich. Lepiej pomódlcie się za zmarłą i tych pracowników aby im się więcej takie coś nie przytrafiło.