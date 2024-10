Ten węzeł to katastrofa. Oznaczenie beznadziejne. Korki od autostrady takie, ze trzeba doliczyć 30-45-60 minut bo przyjezdni lub głupi kierowcy nie potrafią. Głupi sa też ludzie odpowiedzialni za organizację ruchu w tym miejscu.

Truskawką na tym torcie niech bedzie remont wjazdu, zjazdu i odcinków autostrady A1.

Podsumowując to co sie odpiedrala w tamtym rejonie przerosło to co się działo przez lata kiedy budowali węzeł Karwiny.

Na trojmiasto.pl ludzie wypisują uwagi, pomysły i Pokaż całość