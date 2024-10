W domyśle - kieruje te słowa do braci Polaków. To nic, że miałem was w dupie podczas przedstawiania planu pokojowego. To nic że czcimy Banderę i odmawiamy jakiejkolwiek dyskusji na temat ofiar Wołynia. To nic, że na forum ONZ oskarżyłem was o współpracę z ruskimi. To nic, że zalewamy was swoimi produktami nie spełniającymi żadnych norm unijnych. To nic, że znaleźliśmy sobie nowych protektorów za Odrą. Przecież takie drobiazgi nie powinny rzutować Pokaż całość