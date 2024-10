Przypomnę że ci emeryci, którzy teraz maszerują ku pamięci Popiełuszki wielokrotnie z uśmiechem oddawali głosy na partie które utrzymują komuchów u władzy - czyli każdą główną partię.

Bo tak to się robi, księdza zabili dali ludziom symbol aby mogli się rozładować ale sami pozostali i namaścili następnych. Kto wygrał w tym sporze jest bezdyskusyjne.

Marsz papieski też zbadziewiony "uwolnić ks Michała" co nawet kuria go wydała, ta sama co nie pozwala nikogo Pokaż całość