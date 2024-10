W stanie Minnesota wprowadzili prawo które zmusza policję do natychmiastowego poszukiwania zaginionej osoby po zgłoszeniu zaginięcia. W Polsce to dopiero po tygodniu wiadomość o zaginięciu i prośby o informacje trafiają do mediów. Ciekawi mnie czy to rodzina dziewczyny zwlekała ze zgłoszeniem czy to policja kompletnie nie dała j-----a o szukanie jej i poczekali sobie tydzień, ale patrząc na ostatnie ruchy tej formacji to raczej druga opcja.