Pokaż całość

bo tacy ludzie to produkt marketingowy wystawiany przez tych, którzy mają dosyć dobrze we łbach poukładane. A do grania roli p0lityka wcale nie musisz mieć talentu - RiGCz to nawet tu przeszkadza :)Ja tam się nie znam ale myślałem że typ jest bardziej ogarnięty. A to mi trochę śmierdzi Petru - tzn. ładne słowa kluczowe, które robią wrażenie na pseudointeligencji bo zdanie brzmi jakby ktoś posiadał szeroką wiedzę.