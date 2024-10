Wyobrażacie sobie płacić za coś co śmierdzi, w-----a wszystkich dookoła, ubezwłasnowalnia was i jeszcze niszczy wasze zdrowie? xD. To właśnie są p-------y. Nigdy tego fenomenu nie rozumiałem, poza tym, że jako gówniarzowi w 6 klasie podstawówki imponowało mi jak koledzy z gimnazjum palili i w sumie to tyle.