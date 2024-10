Polskie dzienne zuzycie ropy naftowej to ok 500 000 baryłek.

1 baryłka ropy ma ok 159litrów.

1 litr ropy waży ok 0,86kg

1 baryłka waży ok 136kg.

Odkryte przez Orlen szacowane na 100tys ton (100 000 000 kg) złoże daje ok 735 300 baryłek czyli ok 1,5 dnia polskiego zapotrzebowania.



Zakop.