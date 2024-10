Ten dziennikarz zamiast pisać takie rasistowskie artykuły to może by się lepiej zatrudnił na drugi etat w jakiejś fabryce Siemensa żeby odprowadzać więcej podatków i było na zasiłek dla nielegalnych imigrantów. Pieniądze same się nie zarobią a oczekiwania imigrantów co do socjalu są wysokie. Sznella sznella Helmut.