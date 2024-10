Mnie zawsze zastanawiało skąd taki dopiarz się znalazł tak wysoko w polityce. Przecież ten typ to typowy banan-oskarek. Poza rwaniem julek co on ma do powiedzenia? Fajnie że jest Chadem i w ogóle, ale on to może uczyć innych oskarków jak rwać julki a nie pchać się do polityki.