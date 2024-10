Odnośnie kredytów frankowych to gdybym nie wiedział, że mam do czynienia z prawnikiem, wykładowcą akademickim (z zakresu prawa), działaczem na rzecz wolności gospodarczej to mógłbym przypuszczać, że pan Gwiadowski zachowuje się tak jakby mu konsorcjum banków ututłanych w kredyty frankowe płaciło cinżki piniondz za te bzdury, które pie…kli na temat kredytów we fankach szwajcarskich.