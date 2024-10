Przypominam w Polsce mamy sanepid, a wyparzarka w restauracji to absolutny must have.

Już nie wspomnę o braku kasy fiskalnej, karty alergenów, czy wreszcie wizytówki na Google Maps abyście mieli gdzie wystawiać jedynki.

Francja wraz ze swoimi gwiazdkami michelin staje się j-----m średniowieczem...