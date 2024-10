U nas nawet jak nie jest dostępny to media markt podnosi cenę domyślną na stronie.W Niemczech tego nie robią i jest ciągle za 129, w międzyczasie co jakiś czas pojawia się kilkadziesiąt/kilkaset sztukU nas non stop 599-649-849-899 i teraz 999, co chwilę podnoszą jak nie ma na stanie.Za granicą rzecz niespotykana