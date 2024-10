Oni nie mają do czego się odwoływać. My mamy państwowość od przeszło 1000 lat z przerwą na rozbiory(123 lata). A oni mają Ruś Kijowską która padła w XII wieku i później nic. Praktycznie rzecz biorąc poza UPA to nie mają tradycji walk do których mogliby się odwoływać historycznie.

I to niestety będzie trwało. Jedyna nadzieja, że na obecnej wojnie zbudują swój mit państwowy. Co dla nas byłoby dobre bo byłby on antyrosyjski