W sumie dlaczego nie można wprowadzić czegoś takiego że jak złamiesz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów (niezależnie czy dożywotni czy tymczasowy) to prócz normalnej kary za to co tam zrobiłeś (np wypadek czy jeszcze jazdę po pijaku) z automatu przywalają ci pół roku odsiadki (ale nie aresztu)?



Oszczędziłoby to proceduralnie koszty itd.