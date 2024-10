podobnie było w pierwszymi generacjami TFSI, gdzie panewki padały, potrafił się przepalić cylinder, wydmuchać uszczelkę pod głowicą itd, ale i to obojętnie czy 1.2 w Skodzie czy 2.0 w Audi, potem poprawili i jakoś to hula, chociaż 500k km nie zrobi tym za jednym strzałem bez napraw, raczej remont po drodze będzie.



Co do PureTechów no cóż, od dawana o tym była mowa że to kosiarki i padają po 100k km, ale Pokaż całość