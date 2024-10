Winne jest głupie społeczeństwo. Ilość posłów jest za duża. Prawie połowa nic nie robi, robi tylko frekwencję, głosuje jak każe partia. Zredukować ilość posłów, dać im podwyżki. Zawód posła musi być konkurencyjny rynkowo. Bo inaczej przyciąga cwaniaków co myślą jak tu wykorzystać system i się dorobić... Tak po za tym, to nadal jest legalne. W przeciwieństwie do tego co robił PiS.