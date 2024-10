hahah , ziobro zdziwienia, a to wszystko sponsoruje firma (infiuji ;) ... ktora ma ledwo kilka tysiecy dochodu, to oczywiste, ze kto stoi za ta firma to pierze ogromne pieniadze. No ale dobrze, teraz wszystkim tym cwaniakom poucinały się źródełka, niech gniją w wiezieniu ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )