Teraz nie opłaca się tu być Polakiem. Bo po co? Mogę być imigrantem który tu wtargnął i być traktowany jak obywatel. Socjal? Nie ma sprawy ten sam co Polak. Służba zdrowia? Proszę bardzo. A jak wojna zapuka do naszych drzwi to oni mogą sobie uciekać, a ty Polaczku masz zamknięta granicę. Po co być Polakiem tu?