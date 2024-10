Fajna sprawa... Przyjechałem do Szczecina, chciałem tylko spróbować... zjadłem 2 z barszczykiem i już na cały dzień starczyło zaoszczędziłem na tych wszystkich restauracjach.



Oczywiście nie jest to coś co można jeść często bo to tłuste ale odwiedzając Szczecin to polecam.