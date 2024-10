Uzależnienie od narkotyków to nie jest wypadek, zdarzenie losowe, które nam się przytrafia. To coś, co pośrednio wybierasz. Jeśli jesteś ćpunem, to jest to całkowicie Twój problem i całkowicie Twoja wina. Nie masz prawa oczekiwać pomocy od nikogo. Tym bardziej od przyjaciół, których prawdopodobnie jako pierwszy, zawiodłeś. Więc nie możesz się też dziwić, że ktoś do ciebie nie zadzwonił, żeby słyszeć znów jakieś p---------e na zjeździe.