Ehh, trudno mi wyobrazić sobie powrót cdprojektu do dawnej świetności. Spółka urosła do gigantycznych rozmiarów a jednocześnie pogubiła po drodze ludzi wypalonych pracą nad wiedźminem. Teraz to już jest zupełnie inny zespół i gdzieś się zatraciła pamięć instytucjonalna z tamtego okresu. Wygląda na to, że teraz to już po prostu kolejna korporacja skoncentrowana na zysku dla akcjonariuszy bardziej niż na tym, żeby zrobić coś fajnego