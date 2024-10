Przecież Sanchez nie spadł z kosmosu, nikt z zewnątrz nie narzucił hiszpanom tego rządu. Mało tego, lewica w Hiszpanii ma szansę rządzić dalej po najbliższych wyborach. Więc w czym problem?

To samo w Polsce, pis rządził 8 lat, kradli, niszczyli prawo, dewastowali państwo, a mimo to ponad 30% społeczeństwa ich popiera, do tego konfa, i mają większość. Może tak ma być, może musi nastąpić jakiś wielki kataklizm żeby potem było normalnie. Chociaż Pokaż całość