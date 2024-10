"Kali ukraść krowa to dobrze, ale jak Kalemu ukraść krowa to bardzo źle".

Ciekawe jak by się potoczyła sprawa jakby to jakiś szary Kowalski zrobił to samo?

Jak widać żyjemy w kraju z kartonu i guana, z duża przewagą guana, w którym nie jest ważny postępek, tylko to kto go uczynił..



Ale w razie W to zwykły Kowalski ma zdychać w okopach w obronie "elyt"...