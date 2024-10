Słoneczne maksima i minima to część naturalnego 11-letniego cyklu słonecznego. Mniej więcej co 11 lat na Słońcu dochodzi do zmiany biegunów magnetycznych to tak jakby ziemskie bieguny północny i południowy zamieniały się miejscami i nasza gwiazda zmienia swój stan ze spokojnego w niespokojny.