Mam u siebie podobny "wynalazek" tyle, że od Forda(Fiesta 1.0 Ecoboost 125 KM). Problem podobny, tyle tylko że przy znacznie większym przebiegu. Ja u siebie pierwszy raz rozrząd wymieniałem przy ~138 tys km to nie było nawet 1/10 tego syfu przy smoku olejowym co na filmie, ale pasek już się zaczynał delikatnie kruszyć. Myślę że duże znaczenie tu ma też regularna wymian oleju co 10k, a nie jak zaleca producent co 20k