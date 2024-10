Dajcie obok twarzy glapy jeszcze rudego oszusta, bo aktualnie działają w duecie, czy Donek ze swoją ferajną nieudaczników z koalicji obniżyli jakiś socjal obniżyli zadłużenie, przyczynili się może do obniżenia jakiś rachunków, zrobili cokolwiek co mogłoby się przyczynić do spadku inflacji? Czy może jednak to dalej kontynuacja polityki PiS w rozdawnictwie ale tylko z większą ilością socjalu?