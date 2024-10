49-latek ugodził nożem siedzącego na osiedlowym murku innego mężczyznę, a następnie uciekł do swojego mieszania. Do zdarzenia doszło we Wrocławiu. Jeden z policjantów dostał się do mieszkania, wchodząc przez okno. Sprawca został zatrzymany. Grozi mu długa odsiadka w więzieniu.