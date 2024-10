Trochę mi go żal, nawet nie trochę, bo co on ma teraz zrobić, powiedzieć? D--a mu się pali, na froncie kiepsko, dezercje, brak rekruta, a nawet jak jest to trzeba miesięcy szkolenia żeby się do czegoś nadawał. Fatalna sytuacja pewnie mocno obciążająca psychikę, tym bardziej, że nie jest socjopatą ze służb jak Putin, tylko gościem który mniej niż dekadę temu był takim Jerzym Kryszakiem ukraińskim tylko mniej śmiesznym. A teraz taka odpowiedzialność, Pokaż całość