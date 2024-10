Bez szczegółów ten news jest c---a warty. Pewnie mu zamrozili jakieś konto (konta?) w polskim banku, na którym pewnie wiele nie było i anulowali jakieś karty kredytowe. I co z tego jak na 100% posiada środki za granicą to raz, a dwa, że zamożna rodzina dalej może mu przesyłać pieniądze.

Najwyżej mu lekko uprzyklili życie, nic więcej. Dopóki się go nie wsadzi w kajdankach w samolot do Polski nie odczuje poważniejszych konsekwencji.