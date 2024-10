Rozjechanie Mastalerka

͡

Pokaż całość

No, ale na czym polegało to rozjechanie? Zadał pytanie, uzyskał wykręcającą odpowiedź i kiedy powinna nastąpić konkretna puenta, pocisk, który by zmiótł Mastelarka to.... Piasecki podziękował za rozmowę i powiedział, że Mastelarek był niegrzeczny.Oczywistym jest, że gość nie musi pamiętać wszystkich danych i czepianie się tej informacji, gdy można było zahaczyć się o ogrom innych smaczków, no masakrą nie jest na pewno. Jest co najwyżej straconą okazją (