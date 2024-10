gardzę. wiele lat brał grubą kasę gdy był posłem i senatorem. było bu mało, to tusek dał mu specjalną, dodatkową emeryturę i od mikrofonów odsunął, żeby go zamknąć. był jego bulterierem ale za bardzo zaczął pluć jadem. nadal było mu mało to lobbował ze znajomymi "biznesmenami" i wśród kolesi z partii ich sprawy przepychał. on już nie mógł ale oni tak. łapówkami były m.in. darmowe panienki. pod jedną nawet łóżko zarwał. oczywiście Pokaż całość