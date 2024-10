Ogólnie zawsze sprawdzam opinie przed zakupem. Sam też zostawiam pozytywna jeżeli firma dobrze "obsluzyla" problem - czy to zwrot, reklamację czy coś - bo ogólnie uważam, że dobra firmę rozpoznaje się wlanie po tym jak obsługują coś co nie jest im na rękę. Bo jak nie ma problemu z towarem czy coś to każda firma jest dobra. Dodatkowo patrzę na sposób odpowiedzi na negatywy, jak chamski to od razu skreślam możliwość skorzystania Pokaż całość