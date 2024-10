Miałem w podstawowce ziomka co był najnizszy w klasie, potem zrobili gimnazja i przyszły do naszej szkoły dzieciaki z innych podstawówek. No i tego kumpla sobie jedna nowa grubaska upatrzyła i go gnębiła. Troche to trwało, ale pewnego dnia typ nie wytrzymał, wpadł w szał i zgasił jej światło. Do końca szkoły już miał spokój.