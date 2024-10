Jeśli była to działka publiczna i wykonawca zawalił to afera może i słuszna. Jeśli natomiast jest to działka prywatna to skoro właściciel chciał burzyć, to niech burzy. Ktoś chce ratować zabytki, to niech jest kupuje od właścicieli, a nie że rozporządza cudzą własnością.



Niestety w Polsce w zasadzie nie istnieje prawo własności, a jest to podstawowe prawo, z którego wynikają wszystkie inne. Z upośledzonym prawem własności, nie da się stworzyć nieupośledzonego systemu Pokaż całość