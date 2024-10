Chyba nie ma w polskiej przestrzeni publicznej bardziej zmanipulowanego filmu.

Spiskowy wymiar tego działa przysłonił to co było naprawdę ważne - nikt tak realnie nie chciał lustrować. Każdy miał swoich donosicieli i to widać do dziś.

Poza tym pokazanie "tajnych narad" z kupa dziennikarzy na sali jest zwyczajnie śmieszne.

Co ciekawe film miał premierę w czasie "postkomunistycznego" rządu więc te bajki o zamordyzmie wówczas w TVP między bajki włożyć