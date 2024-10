Oni się nie nadają do życia w społeczeństwie. No chyba,że swoim. Wyprane głowy brutalność,s--s od najmłodszych lat, sprzedawanie sie za grosze. Wystarczy wejść na jakieś portale matrymonialne połowa to młodziutkie Ukrainki.(Mówię o portalach w Polsce,ale za granicą jest ich równie dużo) Bardzo smutne i przytłaczające. Zaraz się zbiegną ludzie i będą kazać mi nie pakować wszystkich do jednego wora,ale normalne Ukrainki z zasadami to mniejszość w moim odczuciu.