Niech ktoś powie czy to bajkę mi wcisnęli czy to prawda ale jak kiedyś zwiedzałem pewną fabrykę gdzie mieli trochę dokładniejsze obrabiarki CNC to operator twierdził że jej nawet nie można przestawić bez oficjalnego serwisu bo po GPS jest weryfikowane gdzie stoi a bez softu sprzęt jest praktycznie bezwartościowy. Co oficjalnie miało na celu właśnie kontrolę kto ma dostęp do takiego sprzętu