Raz się skusilem na loterię Terenwizji, może tez z tego powodu że lubię tych chlopaków, oczywiście loterię organizowało to gównowydawnictwo. Do dzisiaj na mój telefon przychodzą powiadomienia o jakichś g---o loteriach, oraz odnotowuję wzmożony przyrost dzwoniących botów z fotowoltaiką i tego podobnego gówna.