ile razy mam pisać że to jest pieprzenie pod publikę. nachodźcy nie zwracają się w Polsce o azyl,bo chcą jechać do Niemiec. i fakt zawieszenia prawa do azylu (gdyby nawet to Polska o tym decydowała a nie Bruksela) nic nie zmienia. za chwilę zresztą tusk ogłosi że chciał dobrze, ale Bruksela mu nie dała i będzie zgrywał ofiarę