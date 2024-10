Nasz rodzimy gamedev to jest patologia i wylęgarnia korupcji. Mówię to jako osoba siedząca w branży już od wielu lat. Nawet jak wybuchnie afera, to się już nauczyli, że wystarczy po prostu siedzieć cicho parę miesięcy i temat się sam uspokoi. Tak jak to było zresztą, chociażby w zeszłym roku i programem PWGW, w którym ciekawym przypadkiem najwięcej dofinansowań poszło tam, gdzie były jakieś połączenia z osobami, które oceniały zgłoszone gry. Tak Pokaż całość