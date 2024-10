Zanim gruby schudnie, to chudy umrze. Rosja czyści magazyny, ale ma co czyścić. Jeśli Ukraina nie otrzyma wsparcia i nie przejdzie z ilość na jakość to niestety Rosja dalej ma zasoby aby kontynuować wojnę, nie zapominajmy o cichym wsparciu Chin i oficjalnych dostawach z Korei.

Niestety słabo to wygląda, z drugiej strony alternatywą dla Ukraińców jest pójście na powrozie w jasyr do Ruskich.