A ten budda to kretyn. Serio myślał, że będzie sobie do końca życia robić jakieś lewe loterie przy tak wielkim rozgłosie i nikt się mu do d--y w końcu nie dobierze xD

Jak to się mówi, duża kasa lubi ciszę. A ten się obnosił z tą gotówką jak zwykły Sebix. Jeszcze myślał, że jak trochę rzuci na dom dziecka, WOŚP czy zrobi coś dobrego to nikt go nie ruszy bo będzie jak Pokaż całość