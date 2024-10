Przecież to jest przez źle zaparkowane samochody, jest nawet znak zakaz zatrzymywania i tabliczka pewnie informującą o odholowaniu.

Dzwonić i niech zgarniają te samochody, w końcu ludzie się albo nauczą albo skończą się pieniądze na kary i ściąganie samochodu z parkingu. No chyba, że ktoś nie chce być kapusiem to niech się kisi w swojej puszcze.