Jakby nie patrzeć takiej kasy nigdy by z loterii nie zyskał. Widać, że podstawiony aktor słup aby loteriami umożliwiał grupie przestępczej pranie pieniędzy. Na wypożyczalniach aut też ładnie wyprać można pieniądze. 3tys za dzień, umowa na pijaczka i już zalegalizowane setki tysięcy za jedno auto. Jak lata temu pisałem o tym, że typ śliski jak taki patus nagle wypożyczalnie drogich aut otwiera, to ludzie go bronili, że z youtuba pieniądze ma xD