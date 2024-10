Jeśli chodzi o ataki hybrydowe, to nie są one już zagrożeniem, tylko rzeczywistością- mówi w Hanno Pevkur, minister obrony Estonii. Jak podkreśla, nie widzi nadziei, by Rosja stała się krajem demokratycznym. Nie mamy żadnych złudzeń. Musimy być więc bardzo pragmatyczni wobec Rosji.