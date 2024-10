To nie o developeruchów ani banksterow tu chodzi. POPiS musi pompować budowlankę bo wie że jak ta przerośnięta branża tąpnie to spadną z rowerka. Stąd wszystkie pomysły rządowe ostatnich lat polegają na laniu betonu: CPK, przekopy, melioracja, kredyt 0, igrzyska olimpijskie, koleje 300km/h, płoty i zasieki na granicy i wiele innych. Czekam na kolejny pomysł Tuska - na bank będzie to pretekst do lania betonu.

Cała kasa z UE poszła w beton Pokaż całość