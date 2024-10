- uparli się na bandycki kredyt 0% mimo sprzeciwu społeczeństwa

- z cpk nie wiadomo co się dzieje, ale widać niechęć, chociaż społeczeństwo chce tego projektu

- atom jak wyżej, nie wiadomo za wiele, chociaż ludzie chcą

- sklepy w niedziele dalej zamknięte

- kościół nadal nieoderwany od koryta



to tak na szybko. No, ale alkotubek zakazali ekspresowo, to już coś XD I żeby nie było - Polacy uratowali ten kraj głosując Pokaż całość