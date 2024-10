Był kiedyś g---t na dziewczynie której sprawca wcisną gałki oczne i zostawił na poboczu. Do dziś nie złapany. Uchwycony na kamerach przyjazdu kolejowego kiedy za nią szedł. Nie moge w googlach znaleźć, bo głównie wyszukuje sprawę Mileny którą gościu przetrzymywał, oślepił w podobny sposób i odprowadził do domu.

Wracając do pierwszej sprawy, po jakimś czasie oglądałem reportaż gdzie było więcej szczegółów niż w wiadomościach; Że dziewczyna będzie niewidoma do konca życia i Pokaż całość