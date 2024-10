Nie wiem, jak Wy, ale przeglądając tegoroczne projekty zgłoszone do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, zaczynam się zastanawiać, co tu się odwala. Czy ktoś potrafi mi wyjaśnić, dlaczego zbudowanie kilku ławek i paru koszy na śmieci czy 20 kamer monitoringu kosztuje 3 miliony złotych? Za takie pieniądze to chyba pałac się stawia, a nie mały parkowy skwerek! (Linki przy każdym z projektów)